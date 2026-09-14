“Me vale tres kilos de reata”: Natalia explota ante las peticiones de Trejo y María Karunna

Natalia dejó clara su postura ante la petición de Carlos Trejo y María dentro de La Granja VIP. Ambos plantearon que los peones deberían encargarse de llenar el molino debido a la falta de agua, pero Natalia aseguró que no piensa comprar pleitos ajenos ni enfrentarse con ellos por una situación que no considera suya. La participante explicó que puede pasar más horas sin agua sin problema y que, por esa razón, no sería ella quien fuera a pedirles el favor a los peones. Incluso señaló que, si Trejo y María querían solicitarlo, podían hacerlo directamente, pues ella no estaba dispuesta a involucrarse ni a echarse encima a los peones.