¿Era la última? Mira en dónde estaba la herradura que encontró La Bebeshita en La Granja VIP

La Bebeshita protagonizó un inesperado hallazgo en La Granja VIP, luego de encontrar de las últimas herraduras que permanecían escondidas dentro de la granja. La pieza se encontraba nada menos que en la zona de los cerditos, un lugar por el que Fernando Lozada ya había pasado anteriormente sin descubrirla.

Fue durante la búsqueda cuando La Bebeshita logró dar con la herradura y quedarse con este beneficio especial de la competencia. El momento llamó especialmente la atención porque Fernando había estado muy cerca del escondite, pero la pieza pasó desapercibida. Ahora, La Bebeshita tendrá que descubrir qué ventaja le otorgará esta misteriosa herradura dentro del juego.