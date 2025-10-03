Quiénes son El Sajat y Quique Galdeano, los primeros tiktokers confirmados para vivir en La Granja VIP por un día

Los tiktokers El Sajat y Quique Galdeano se convirtieron en los primeros creadores de contenido que cambiarán los likes por las gallinas : ¡van a vivir la experiencia de La Granja VIP antes que nadie para darnos una probadita de lo que le espera a las celebridades!

¿Quiénes son El Sajat y Quique Galdeano, tiktokers confirmados para La Granja VIP?

Como te adelantamos hace unos días, la producción de La Granja VIP invitó a 16 populares tiktokers para que experimentaran en carne propia lo que se vivirá en el reality en tan sólo 8 días: además de recorrer las instalaciones, los creadores de contenido también trabajarán muy, pero muy duro... ¡se va a poner buenísimo, sobre todo porque se confirmó la participación de El Sajat y Quique Galdeano!, ¿pero quiénes son ellos?

EL SAJAT

Sahad Oliva, mejor conocido en el mundo digital como El Sajat, es un popular creador de contenido con más de 368 mil seguidores en TikTok que ganó popularidad gracias a sus videos especializados en televisión, realities y cultura pop en general.

Gracias a su estilo carismático y a su afición por rescatar del baúl de los recuerdos anécdotas nostálgicas de los momentos más divertidos de la televisión mexicana para contarlos de la forma más amena, El Sajat se consolidó como una figura destacable en el mundo de las redes sociales.

Ahora que El Sajat formará parte de La Granja VIP, sus fans esperan que revele en sus videos únicos cómo son las instalaciones y qué les espera a celebridades como Alfredo Adame y Kim Shantal... ¡qué nervios!

QUIQUE GALDEANO

Unos minutos antes de que La Granja VIP destapara a El Sajat, otro nombre importante en el universo de TikTok surgió para enloquecer al gallinero: ¡se trata de Quique Galdeano, una figura súper reconocida de la comunidad LGBTQ+!

Nacido el 19 de abril de 1985, Quique Galdeano es un tiktoker que ganó popularidad con la creación de los sitios web Escándala, el portal de noticias LGBTQ+ más visitado de América Latina, y el Chavorrucos, un sitio dedicado a compartir contenido nostálgico de los años 80’s y 90’s.

Con 2.7 millones de seguidores en TikTok, seguramente Quique Galdeano dará bastante de qué hablar en unos días más, cuando se convierta en granjero por un día con todas las labores que esto significa: ¡esperamos con ansias sus videos en donde cuente cómo le fue!

¿Cuándo entran Quique Galdeano y El Sajat a La Granja VIP?

La experiencia especial que fusionará a TikTok con La Granja VIP tendrá lugar el próximo 08 de octubre del 2025 con la entrada de Quique Galdeano, El Sajat y otros 16 tiktokers vivan antes que nadie la experiencia de sus vidas... ¿crees que sean capaces de dejar su glamour digital por un día para trabajar y ensuciarse las manos?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP se estrena de forma oficial el próximo 12 de octubre del 2025 -es decir, 4 días después- a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Las transmisiones 24/7 podrán verse en Disney+ y te recomendamos no perderte un solo minuto porque la agenda semanal está buenísima: