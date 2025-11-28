Fabiola Campomanes DESPOTRICA contra los granjeros. “Cada día es PEOR la vibra”
Fabiola Campomanes se quejó de que, cuando ella era La Capataz, los granjeros no se levantaban temprano con la misma disposición que con César Doroteo.
Esta mañana de viernes, Fabiola Campomanes hizo un poco de yoga al aire libre. Aprovechó para hablar con la cámara sobre cómo, según percibe, la gente no tenía la misma disposición con ella cuando era La Capataz que ahora tienen con César Doroteo. “Qué rara es la gente”, dice.
Galerías y Notas Azteca UNO