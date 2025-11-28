Eleazar Gómez intenta “predecir” quién será el eliminado de la semana 7 en La Granja VIP

Luego de que Kim Shantal ganara La Salvación, platicó con Eleazar Gómez y El Patrón sobre lo que podría pasar en los próximos días dentro de La Granja VIP. Señalaron que Fabiola Campomanes no ha reaccionado bien a las nominaciones y Eleazar incluso se puso a “predecir” quién podría ser el próximo en salir, basándose en “lo que ha visto” cada semana en La Tentación.