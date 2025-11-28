inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Eleazar Gómez intenta “predecir” quién será el eliminado de la semana 7 en La Granja VIP

Eleazar Gómez, Kim Shantal y El Patrón conversan sobre La Traición, quién podría salir esta semana y qué estrategia podría seguir en los próximos días.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Luego de que Kim Shantal ganara La Salvación, platicó con Eleazar Gómez y El Patrón sobre lo que podría pasar en los próximos días dentro de La Granja VIP. Señalaron que Fabiola Campomanes no ha reaccionado bien a las nominaciones y Eleazar incluso se puso a “predecir” quién podría ser el próximo en salir, basándose en “lo que ha visto” cada semana en La Tentación.

La Granja VIP
Kim Shantal
Eleazar Gómez
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×