Eleazar Gómez y Sergio Mori DISCUTEN por una tarea con los caballos. “No haces nada en todo el día”

Eleazar Gómez y Sergio Mori se enfrascaron en una discusión sobre si debía ponerse el almartigón al caballo “Canelo” si éste se encontraba alterado. Eleazar acabó reclamándole a Sergio que “no hace nada en todo el día”. En momentos distintos, ambos fueron a quejarse del otro con César Doroteo, El Capataz.