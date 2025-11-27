inklusion logo Sitio accesible
Eleazar Gómez y Sergio Mori DISCUTEN por una tarea con los caballos. “No haces nada en todo el día”

Los ánimos se calentaron rápidamente entre Eleazar Gómez y Sergio Mori, por una instrucción del Tío Pepe relacionada con el caballo “Canelo”.

Eleazar Gómez y Sergio Mori se enfrascaron en una discusión sobre si debía ponerse el almartigón al caballo “Canelo” si éste se encontraba alterado. Eleazar acabó reclamándole a Sergio que “no hace nada en todo el día”. En momentos distintos, ambos fueron a quejarse del otro con César Doroteo, El Capataz.

La Granja VIP
Eleazar Gómez
Sergio Mayer Mori
