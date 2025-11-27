inklusion logo Sitio accesible
Video

La Bea confiesa cómo se sintió por nominar a El Patrón, su amigo en La Granja VIP

La Bea admitió ante César Doroteo que se sintió culpable por nominar a El Patrón, quien se ha vuelto uno de sus amigos más cercanos en La Granja VIP.

La Bea y César Doroteo compartieron cómo se sintió nominar a El Patrón y Lis Vega por estrategia. La comediante incluso lo platicó con Alberto del Río porque no quería mandarlo a la nominación. “La de El Patrón sí me dolió, la de Lis no tanto”, dijo Teo.

La Granja VIP
La Bea
Alberto del Río
