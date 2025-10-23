Fabiola y Sandra arremeten contra Eleazar tras su nominación en La Granja VIP
Las granjeras no se contuvieron y hasta Kim mostró su molestia por la decisión de Eleazar.
La tensión explotó en La Granja VIP luego de que Eleazar Gómez tomara una decisión que pocos esperaban durante la nominación. Fabiola y Sandra Itzel no se quedaron calladas y arremetieron con fuerza contra él, cuestionando su falta de empatía y lealtad. Incluso Kim no pudo ocultar su enojo, dejando ver que la jugada de Eleazar podría haber sido un grave error dentro del juego.
