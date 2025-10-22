inklusion logo Sitio accesible
¡Fabiola Campomanes EXPLOTA contra Eleazar Gómez en La Granja VIP! Así se desahogó con Lola Cortés

El granero se llenó de lágrimas, reproches y hasta insultos tras la Asamblea de este miércoles 22 de octubre

ESPECIAL/TV AZTECA

Fabiola Campomanes no aguantó el dolor tras las cosas que dijo Eleazar Gómez de ella en la Asamblea de La Granja VIP de este miércoles y abrió su corazón entre lágrimas ante Lola Cortés, a quien no conocía muy bien hasta ahora: ¿se viene una nueva amistad?

