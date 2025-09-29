Alberto del Río, entre caballo y toro en La Granja VIP: ¡cambió al león para irse al establo!

Alberto del Río “El Patrón” está listo para desbocarse como todo un caballo en La Granja VIP : ¡de espíritu salvaje y libre, el campeón de la WWE guardará sus garras de león por unas semanas para enfrentarse al reto más desafiante de su carrera!

¿Por qué “El Patrón” se identifica con el caballo en La Granja VIP?

Alberto del Río se hizo presente en el programa Al Extremo como parte de su tour de medios antes de enfrascarse al 100 en La Granja VIP y, consciente de que tal vez su animal favorito -el león- no sea el más adecuado para inspirarse en las tareas del campo , mejor optó por ser... ¡un caballo por ser un animal inteligente y, sobre todo, imparable!

“Si tengo que escoger a un animal de La Granja, definitivamente sería el caballo por la inteligencia, la fuerza, la potencia y la velocidad... ¡imparable! También podría ser un toro, ¿eh? Puede ser”, declaró.

De un humor inigualable, Alberto del Río hizo reír al equipo de Al Extremo cuando escuchó un cacareo sospechoso como parte de los sonidos ambientales campiranos: "¿Cómo que una gallina? A ver, quítenme eso”, exigió con una relajada sonrisa pero con un tono firme.

Las palabras del mismísimo “Patrón” llamaron la atención de los fans del chisme y las especulaciones porque Alfredo Adame, su rival principal (al menos en las polémicas), eligió al gallo , un animal de La Granja VIP chiquito pero con mucha voluntad de imponerse... ¿crees que haya un choque de voluntades?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con toda la personalidad explosiva, el carisma y la disciplina de Alberto del Río “El Patrón” se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO, las actividades confirmadas para toda la semana son las siguientes:

DOMINGO - LA GALA

- LA GALA LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ

- COMPETENCIA DEL CAPATAZ MARTES - NOMINACIÓN

- NOMINACIÓN MIÉRCOLES - ASAMBLEA

- ASAMBLEA JUEVES - SALVACIÓN

- SALVACIÓN VIERNES - TRAICIÓN



Hace apenas unos minutos, el actor y galán de telenovelas Kike Mayagoitia fue confirmado de manera oficial en Venga la Alegría como la octava celebridad que se unirá a este interesante proyecto: ¡el cacareo se pondrá buenísimo!