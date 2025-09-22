inklusion logo Sitio accesible
Flor Rubio se alista para narrar cada momento de La Granja VIP

La periodista promete una crónica sin filtros de la vida 24/7 de los granjeros.

Flor Rubio llega a La Granja VIP con la misión de observar y analizar cada movimiento de los participantes. Desde cómo se destruyen en los retos, hasta cómo se enamoran, conviven y luchan por sobrevivir dentro de la granja. Con su estilo directo y objetivo, Flor hará una crónica puntual de lo que suceda las 24 horas, convirtiéndose en la voz que guiará al público en medio de estrategias, alianzas y dramas inevitables.

