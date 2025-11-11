¡Le salieron igualitos! Sergio Mori IMITA cómo se ríen Kim Shantal, Eleazar Gómez y El Patrón

Sergio Mori no está listo para dejar ir las imitaciones, luego del divertido rato que pasaron los granjeros el fin de semana pasado. Cuando La Bea comenzó a retarlo, mostró sus habilidades imitando a Kim Shantal, Lis Vega, Eleazar Gómez, César Doroteo, Manola Díez y El Patrón.