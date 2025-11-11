inklusion logo Sitio accesible
¡Le salieron igualitos! Sergio Mori IMITA cómo se ríen Kim Shantal, Eleazar Gómez y El Patrón

La Bea retó a Sergio Mori para que imitara cómo se ríen algunos de los granjeros, y la mayoría le quedaron bastante parecidos. ¿Cuál fue tu favorito?

Sergio Mori no está listo para dejar ir las imitaciones, luego del divertido rato que pasaron los granjeros el fin de semana pasado. Cuando La Bea comenzó a retarlo, mostró sus habilidades imitando a Kim Shantal, Lis Vega, Eleazar Gómez, César Doroteo, Manola Díez y El Patrón.

