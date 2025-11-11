Manola Díez dice que Fabiola Campomanes no ha dejado de tirarle. “Es envidia o es coraje”
Manola Díez le dice a Eleazar Gómez que Fabiola Campomanes la ha querido ver nominada desde que comenzó el reality, y dio a entender que se “ensañó" con ella.
Mientras hablaban sobre la estrategia que armó Eleazar Gómez traicionando a Jawy la semana pasada, Manola Díez compartió su impresión de que Fabiola Campomanes le ha tirado continuamente dentro del juego. “Yo no me imaginé que fuera así de c%$era”, dice.
Galerías y Notas Azteca UNO