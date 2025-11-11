¡Esta semana llegan NUEVOS HABITANTES a La Granja VIP! Mira la reacción de los granjeros, ¡Lis y Kim NO ESTÁN SOPORTANDO!
Además del becerrito de la vaca “Jacinta”, esta semana los granjeros no resistirán la ternura al conocer a los nuevos habitantes.
¡En La Granja VIP habrá conejos! Mira cómo les dio el Tío Pepe la noticia a los granjeros. Entre los más emocionados estuvieron Lis Vega y Kim Shantal. Mientras llegan, los granjeros deben construir el nuevo hábitat junto a las hortalizas.
