Azteca UNO
Video

¡Esta semana llegan NUEVOS HABITANTES a La Granja VIP! Mira la reacción de los granjeros, ¡Lis y Kim NO ESTÁN SOPORTANDO!

Además del becerrito de la vaca “Jacinta”, esta semana los granjeros no resistirán la ternura al conocer a los nuevos habitantes.

La Granja VIP 24/7
¡En La Granja VIP habrá conejos! Mira cómo les dio el Tío Pepe la noticia a los granjeros. Entre los más emocionados estuvieron Lis Vega y Kim Shantal. Mientras llegan, los granjeros deben construir el nuevo hábitat junto a las hortalizas.

La Granja VIP
