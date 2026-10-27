Natalia Alcocer llora desconsoladamente por culpa de Pablo Montero en La Granja VIP: “Nada que ver” (VIDEO)

La presión de quedar nominada y todas las burlas que recibió sobre su romance en La Granja VIP, hicieron que Natalia Alcocer se quebrara y amaneció tan bajoneada que lloró amargamente desde la cama. Entre los motivos que le dio a Pablo Montero, estuvieron los comentarios que hicieron sobre que él se la pasa mirando a otras mujeres y también admitió que le duele no ser defendida cuando alguien la molesta. Al respecto, el cantante le prometió que de ahora en adelante le pondrá un alto a cualquiera que quiera herirla.