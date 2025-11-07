inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Jawy encara a Eleazar por “comentarios irrespetuosos” dentro de La Granja VIP

Jawy y Eleazar tuvieron una charla larga donde se dijeron de todo, ya que entre ellos han hecho comentarios “irrespetuosos”.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace
Eleazar Gómez
Jawy Méndez
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×