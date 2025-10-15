¿Quiénes son los nuevos habitantes de La Granja VIP?

Mañana llegan los nuevos y muy esperados inquilinos a La Granja VIP y las celebridades buscarán recibirlos como se merecen.

Antes de comenzar la jornada de actividades del día de ayer, el Tío Pepe les compartió buenas noticias a las celebridades de La Granja VIP: mañana llegarán los cerditos.

Como los nuevos habitantes del reality show no tenían donde pasar la noche, algunos granjeros como ‘El Patrón’ Alberto del Río, Kike Mayagoitia y Omahi pusieron manos a la obra después de haber terminado con sus actividades asignadas por Sergio Mayer Mori, el primer Capataz, para construirles un chiquero.

Los trabajos, especialmente la construcción de la puerta, continuarán en la jornada de actividades de este día.

