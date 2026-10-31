Niurka le da ánimos a Kevyn Bicolor ante su nominación en La Granja VIP: “A la gente le gusta la irreverencia divertida”

Niurka Marcos le dio ánimos a Kevyn “Bicolor” Contreras en el contexto de su nominación en La Granja VIP y destacó lo que considera una de sus fortalezas: su capacidad para divertir con sus ocurrencias. Durante una conversación con sus compañeros, la granjera expresó por qué cree que el humor del comediante puede gustarle al público.

¿Qué le dijo Niurka a Kevyn Bicolor sobre su participación en La Granja VIP?

El intercambio comenzó cuando Julio Camejo preguntó a Niurka qué opinaba de quienes molestan a sus compañeros y señaló como ejemplo a Bicolor. Ella respondió que, desde su perspectiva, esa manera de participar también puede resultar atractiva para quienes siguen el programa.

Antes de explicarle su punto, Marcos le aclaró a Kevyn que no pretendía endulzarle el oído. Después fue directa: “A la gente le gusta la irreverencia divertida y tú eres irreverentemente divertido”. Con esa frase, la granjera respaldó su sentido del humor y le compartió su lectura sobre cómo podría recibirlo la audiencia.

La conversación se dio en el contexto de una semana en la que ambos aparecieron entre los nominados.

Disfuncionales vs Resistencia, los equipos cantan y piden votos para sus NOMINADOS

Niurka destaca la complicidad de Bicolor y Julio Camejo

La granjera también incluyó a Camejo en sus comentarios sobre las ocurrencias del comediante. “Julio es tu compañero de desmadre. Son fuertes. Han hecho poder aquí adentro”, afirmó, al hablar de la dupla que forman dentro de la competencia.

Bicolor respondió con una explicación breve sobre su comportamiento: “Lo hacemos porque me nace”. Así, señaló que sus bromas surgen de manera espontánea, mientras Niurka continuó con un ejemplo de lo que acababa de describir.

Marcos recordó el sabotaje de Kevyn durante la prueba por el Huevo Dorado, que le costó una nominación como sanción. En aquella dinámica, el comediante fingió que no podía completar el reto y se puso a contar chistes, con lo que perjudicó las posibilidades de su equipo. Al retomar el episodio, Niurka aseguró que algunos compañeros, aunque reclamaron que querían jugar, también terminaron riéndose de sus ocurrencias.