¿Por qué los toros son importantes para las granjas? Su valor en la ganadería

La posibilidad de que las celebridades de La Granja VIP deban hacerse cargo de uno o más toros como parte de sus tareas diarias en el corral inspiró un intenso cacareo en redes sociales, sobre todo porque este animal tiene una reputación especial debido a su bravura... ¿pero cuál es su importancia para la ganadería más allá del glamour?

¿Qué importancia tienen los toros para la ganadería?

De acuerdo con sitios especializados en ganadería como CONtexto Ganadero y Rumiants Blog, existen dos destinos en específico para el toro: ser usado como animal de lidia o criarlo como ganado bovino de forma tradicional para sacar provecho de su piel y su carne.

En alguna ocasión te comentamos que los toros, al igual que los bueyes y otros animales de granja, están en la lista de las especies más difíciles de criar por los granjeros debido a su alto costo de mantenimiento, su difícil manejo y a su carácter inestable: “Si te topas con un toro y se te queda viendo no te le acerques”, le recomendó un fan a Jawy Méndez como parte de sus tips de supervivencia .

Más allá del posible respeto y temor que puede causar ver a un toro en el corral, estos imponentes animales son muy importantes para la crianza de reses por los siguientes motivos:

PRODUCCIÓN : Gracias a los toros, la producción de leche, carne y piel de res -claves para alimentación de los humanos- se mantiene de forma estable alrededor del mundo.

: Gracias a los toros, la -claves para alimentación de los humanos- se mantiene de forma estable alrededor del mundo. TRABAJO EN EL CAMPO : Aunque ya no es tan común ver al toro como parte de las tareas de agricultura , este animal también se consolidó por décadas como un infaltable para los trabajos del campo, sobre todo al momento de arar la tierra (recordemos que los bueyes son toros castrados).

: Aunque ya no es tan común ver al toro como parte de las tareas de , este animal también se consolidó por décadas como un infaltable para los trabajos del campo, sobre todo al momento de arar la tierra (recordemos que los bueyes son toros castrados). GENÉTICO: El impacto genético de un toro puede ser determinante al momento de mejorar una raza bovina, por lo que es usual que el semen de estos animales se use para inseminar artificialmente a las vacas, todo con el fin de lograr obtener bovinos más resistentes y productivos.

