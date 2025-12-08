Estos son los 5 mejores lugares para visitar en Navidad después de los 60

Viajar en Navidad siempre es especial, pero a partir de los 60 años la experiencia adquiere un nuevo significado. Las prioridades cambian y comienzan a valorarse destinos que ofrezcan tranquilidad, espacios fáciles de recorrer y actividades que puedan disfrutarse sin prisas.

En este sentido, Europa cuenta con ciudades llenas de encanto invernal que se convierten en el escenario ideal para unos días de descanso y celebración. Así es como los mercados navideños se roban las miradas. Estos son los 5 destinos ideales para disfrutar de las fiestas decembrinas después de los 60 años.

Las 5 mejores ciudades europeas para visitar en Navidad después de los 60 años

Las siguientes ciudades están llenas de magia y encanto para disfrutar la Navidad en compañía de los seres queridos después de los 60 años.

Tallin

Esta ciudad de Estonia es uno de los destinos más recomendados gracias a su espectacular casco antiguo, uno de los mejor conservados de Europa. En Navidad, sus calles medievales se llenan de dulces de canela, vino caliente y un ambiente mágico que invita a caminar sin prisa.

En la Plaza del Ayuntamiento se instala un encantador mercado navideño con casetas de madera en las que se venden artesanías, comida local y prendas de lana hechas a mano. Además del gran árbol que preside la plaza y se celebra un festival de jazz que aporta un toque cultural único. Detrás de la iglesia de San Nicolás hay una pista de hielo. Y la ciudad también cuenta con miradores en la colina de Toompea.

Esta ciudad de Estonia es uno de los destinos más recomendados gracias a su espectacular casco antiguo, uno de los mejor conservados de Europa. En Navidad, sus calles medievales se llenan de dulces de canela, vino caliente y un ambiente mágico que invita a caminar sin prisa. El mercado navideño de Tallin es como viajar dentro de un cuento de invierno. Plaza del Ayuntamiento (Raekoja Plats), Estonia. Del 21 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, esta plaza se transforma en un escenario de película: casetas de madera, nieve, luces y el que muchos llaman el árbol de Navidad más bonito de Europa. Con más de 580 años de historia, el árbol de Tallin es una tradición que nació aquí, en una de las ciudades medievales mejor conservadas del continente. Los puestos que lo rodean ofrecen productos locales, dulces, vino caliente y comida tradicional estonia. El aire huele a canela, a pan recién horneado y a magia pura.

Cracovia

Esta ciudad llena de historia de Polonia es una de las más económicas y encantadoras de Europa. Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978.

Cada rincón del centro invita a descubrir su rica arquitectura. Entre las visitas imperdibles se encuentran la colina de Wawel, la Plaza del Mercado, la Basílica de Santa María y la Torre del antiguo ayuntamiento.

Cracovia en Navidad: Fechas Importantes: Mercadillo de navidad de Cracovia - Jarmak Bożonarodzeniowy desde el 28 de Noviembre al 1 de Enero en Rynek Glowny. Otros mercados navideños que suele haber en Cracovia son: Mercado de Podgorze - Podgórskie Targi Rzeczy Wyjątkowych en Rynek Podgórski, 29 y 30 de Noviembre. Mercado de Galeria Krakowska - Galicyjski Kiermasz Adwentowy en Plac Jana Nowaka-Jezioranskiego. Mercado de Kazimierz - Targi Bożonarodzeniowe na Placu Wolnica en Plac Wolnica. El encendido oficial del arbol de navidad suele ser el primer viernes de diciembre. Los belenes de Cracovia: Cada primer jueves de diciembre se celebra el anual concurso de belenes tradicionales de Cracovia, llamados en polaco "Szpoki krakowskie". Este año el 4 de diciembre, como todos lo años, se presentarán los belenes en el monumento de Adam Mickiewicz desde las 10 hasta las 12, después se anunciará el ganador. Los podrás visitar todos los concursantes de este año en la exposición del Palacio Krzysztofory. Por las calles hay vitrinas con los ganadores de ediciones pasadas hasta el 2 de Febrero.

Riga

Este destino de Letonia deslumbra con su centro medieval y su arquitectura art nouveau. En Dome Square se instala un encantador mercado navideño lleno de luces, música y productos locales. Es una ciudad ideal para recorrer a pie.

Además de sus catedrales imponentes, cafés acogedores y plazas históricas, Riga ofrece una atmósfera tranquila y segura, perfecta para viajeros mayores de 60 años. Su casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es una invitación permanente a detenerse y disfrutar.

Oporto

Esta ciudad de Portugal es una opción sobresaliente en Navidad. Su mercado llena el centro de artesanías, dulces típicos y platos tradicionales, además de contar con una casita de Santa Claus, una pista de patinaje y hasta un carrusel.

Bañada por el río Duero, Oporto ofrece planes tranquilos y agradables: pasear por la Ribeira al atardecer, visitar la Torre de los Clérigos, explorar el Mercado del Bolhão, disfrutar de una puesta de sol desde el puente Luis I, saborear un buen bacalao a brás o probar una copa de vino en las bodegas de Vila Nova de Gaia.

Núremberg

Esta ciudad de Alemania es sinónimo de Navidad por excelencia. Su famoso Christkindlesmarkt está considerado como el mercado navideño más antiguo de Europa y convierte el casco antiguo en un verdadero cuento mágico de invierno.

Las 180 casetas de madera con toldos rojos y blancos ofrecen adornos, juguetes, pan de jengibre y salchichas a la parrilla. Además del mercado, esta ciudad invita a recorrer el castillo o el Handwerkerhof: un pintoresco patio de artesanos donde se pueden ver trabajos tradicionales en tiempo real.