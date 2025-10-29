¡Kim Shantal y Alfredo Adame SE ENFRENTAN por el rating! Nace RIVALIDAD en La Granja VIP. “Todo lo quiere hacer suyo”
Kim Shantal y Alfredo Adame quieren hacer sus propios “shows” en el mismo horario: él tiene nuevo “podcast” y ella defiende su programa, “Cacareando”.
Esta mañana nació una nueva rivalidad en La Granja VIP. Primero, Kim Shantal consultó a otros granjeros sobre la posibilidad de hacer una “intervención” para Alfredo Adame, pues opinan que él quiere ser protagonista de todos los shows. Un rato después, Kim y Alfredo “discutieron” porque quieren hacer su propio “programa” esta noche al terminar el Programa En Vivo.
