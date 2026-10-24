¡ÚLTIMO MINUTO! Natalia Alcocer es traicionada en La Granja VIP; es enviada a la Tabla de Nominados

Hoy, 23 de octubre fue viernes de Traición en La Granja VIP, donde uno de los Granjeros que parecía estar salvado de la Tabla de Nominados, fue seleccionado para unirse a la placa. Al final de una larga y compleja decisión, Natalia Alcocer fue el traicionado de La Gala, estando en total riesgo de ser eliminado el domingo.

Sin embargo, todo cambio cuando "Copetes" sacó "Doble Traición", causando que la Granjera finalmente seleccionará a Kunno, sumándolo a la Tabla de Nominados, dejando clara la situación entre ellos dentro del reality.

¿Quiénes están en la Tabla de Nominados?

Cada viernes se da a conocer la Tabla de Nominados Final, donde varios Granjeros estarán en un inminente riesgo de ser eliminados del reality, por lo que deberán hacer lo posible para pedirle al público que los ayuden a votar para tener su permanencia. Dentro de la lista de La Granja VIP, quedaron los siguientes:



Azalia Ojeda, quien no tuvo oportunidad de ser salvada después de sus comentarios a terceros.

Rafael Mercadante

Manelyk

Natalia Alcocer

Kunno

¿Cómo votar desde el link oficial?

Es momento de que votes por tu Granjero favorito de la Tabla de Nominados, ya que el que tenga más votos logrará salvarse de la eliminación el domingo. Para que no batalles tanto en entrar a la página web correspondiente, solamente DA CLICK AQUÍ para que entres al portal correspondiente.

En automático se abrirá la página oficial de La Granja VIP, desplegando los Granjeros por los que puedes votar, tienes un total de 10 puntos, ya sea que todos los uses en uno solo o los dividas entre varios, por último envía tus votos. Si quieres seguir votando, puedes iniciar sesión, te ayudará a desbloquear más votos.

Si ya tienes instalada la aplicación de TV Azteca en Vivo, igualmente puedes ingresar desde ahí, solamente da clic en el anuncio de "Vota por tu Granjero Favorito" y te enviará en automático a la plataforma correspondiente.