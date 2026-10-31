¿Quién podría quedar eliminado de La Granja VIP?: esto piensa el grupo de Manelyk González

Manelyk González y sus compañeros conversaron sobre quién podría quedar eliminado de La Granja VIP, y Daniela Alexis, “Bebeshita”, mencionó a Pablo Montero como su posible candidato a salir. Sin embargo, durante el intercambio también hablaron de otros granjeros y de las distintas razones que, desde su perspectiva, podrían influir en el apoyo de la audiencia.

¿Por qué Bebeshita cree que Pablo Montero podría salir de La Granja VIP?

La influencer relacionó su pronóstico con las declaraciones del cantante y con las imágenes que se mostraron durante La Gala. “Las mentiras que se echó Pablo y después las demostraron en vivo, fue como: ‘La gente está viendo lo que estás mintiendo’”, sostuvo. Después expresó su apuesta: “Yo siento que por eso se va Pablo, ¿no? Puede que me equivoque, espero que no”.

Durante La Gala se exhibieron los comentarios de Montero sobre Tío Pepe, después de la evaluación de su desempeño como El Capataz. En ese momento, Mane retomó sus señalamientos y reclamó que anteriormente hubieran cuestionado su versión.

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Aun con ese antecedente, Bebeshita reconoció que no podía dar por hecho el resultado: “Todo puede pasar en este juego, la verdad, todo”. González también consideró que lo ocurrido con Pablo podía pesar, aunque puso sobre la mesa las acciones de Kevyn Contreras, “Bicolor”, y la elección de Niurka Marcos por parte del público para disputar El Duelo.

Manelyk y Kunno comparan los casos de Pablo, Bicolor y Niurka

En el caso de Kevyn, el contexto fue su participación en la prueba por el Huevo Dorado. El comediante recibió una sanción que lo envió a la tabla de nominados, después de afectar el desarrollo del juego de su equipo.

Por su parte, Niurka quedó nominada tras perder El Duelo frente a Ivonne Montero, luego de que la audiencia la eligiera para participar en esa competencia. Esa elección fue uno de los elementos que Mane recordó al intentar anticipar el siguiente resultado.

Guillermo Kunno Olivo Pérez, conocido como Kunno, planteó que la próxima salida podría ayudarles a interpretar qué conductas rechaza más el público. En su análisis distinguió tres asuntos: el respeto a El Gallo y las dinámicas, el desarrollo de la competencia y el trato hacia Tío Pepe.

“Son tres temas totalmente diferentes”, señaló. El creador de contenido también contó que había pedido una respuesta a la audiencia frente a las cámaras: “Déjenos saber qué es lo que quieren ver, qué es lo que les está gustando y lo que no”.

Ivonne añadió que las votaciones pueden reunir motivaciones distintas. Mencionó tanto a quienes apoyan a una celebridad desde antes del programa como a quienes valoran su comportamiento dentro de La Granja o respaldan al equipo contrario.