La Bea dice que Sergio Mori le “rezongaba” para todo en su semana como La Capataz
Anoche La Bea se enojó porque algunos de los granjeros no le hacían caso, mientras ella intentaba acomodarlos por camas en la Habitación Principal.
La Bea confesó a César Doroteo que se molestó porque Manola Díez y Sergio Mori no querían usar las camas de la Habitación Principal que ella estaba asignando. En particular se quejó de que Sergio le rezongaba y, junto con otros granjeros, siempre quería hacer su voluntad.
Galerías y Notas Azteca UNO