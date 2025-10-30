La Bea LLORA porque los granjeros no han respetado su autoridad como La Capataz
Jawy y Fabiola Campomanes aconsejan a La Bea sobre cómo proceder con los granjeros que pongan en duda sus órdenes o no hagan caso a La Capataz.
La Bea no pudo contener algunas lágrimas al contarle a Jawy y Fabiola Campomanes que ciertos granjeros no le hacen caso a sus órdenes, aunque no mencionó nombres. Jawy le aconsejó qué puede decirles cuando sienta que no la están respetando o cuando le hagan caras ante alguna indicación.
