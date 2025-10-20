¡FUERTES DECLARACIONES! Esto dijeron Eleazar y Sergio sobre Teo, y ÉL YA LO ESCUCHÓ

Este domingo 19 de octubre vivimos la primera Gala de Eliminación de La Granja VIP, que estuvo cargada de tensión y emociones al límite. El primer salvado por el público fue César Doroteo, quien protagonizó uno de los momentos más impactantes de la noche: vio un video de Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori hablando de él.

César Doroteo se entera de que Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori lo quieren fuera de La Granja VIP

En la primera Gala de Eliminación de La Granja VIP, se dio a conocer que César Doroteo fue el primer salvado por el público. No solo fue capaz de regresar con los otros granjeros sino recibió La Tentación: un video que podía ser un mensaje de sus seres queridos, un momento viral o algo que sucedió en La Granja VIP y él no lo vio, pero le afecta. Teo eligió la última opción.

El video que la producción compartió con Teo mostraba a Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori hablando durante la noche de La Traición. Recordemos que, en esa dinámica, Eleazar salvó de la nominación a Alfredo Adame y en su lugar nominó directamente a Carolina Ross.

Eleazar le habla a Sergio acerca de su decisión y sobre su recién formado “team”. “Esto es ajedrez y, de hecho, la persona que ponga ahorita no va a estar desprotegida, ya saben perfectamente que no soy traicionero. Mi equipo lo vamos a llevar hasta que podamos”, dijo.

Eleazar dijo que seguiría con su equipo “hasta que los arrinconen” y que Carolina no estaba desprotegida porque tenía los votos que hasta ese momento había acumulado Alfredo Adame. Luego, aborda el tema de quién quieren que salga de La Granja VIP. “Todos sabemos”, dice Sergio.

Es aquí cuando Eleazar especifica a quién quiere fuera, y se refiere a Teo con un apodo: “queremos que se vaya ‘Dorothy’”. Sergio le responde: “me urge, de hecho”.

La Bea y Carolina Ross estaban presentes junto a Teo, quien vio el video entre lágrimas. No se sabe aún si César Doroteo va a compartir la información que le fue revelada o cómo la meterá en su estrategia.

En el foro de La Granja VIP, Ferka, Flor Rubio y Rey Grupero aplaudieron la decisión de Teo para La Tentación. “Que siga jugando inteligentemente y que le siga haciendo caso a su intuición, que es muy poderosa”, declaró Emmanuel, pareja de Teo.