“Se me hace muy soberbio": Granjeros revelan a quién ya NO QUIEREN dentro de La Granja VIP y expresan fuertes mensajes

Kunno reveló que no quiere ver a Pablo Montero, Natalia considera que “Mono” Osuna ya no debería ser parte del reality, Fer Lozada expresó que Niurka ya no debe ser parte del proyecto mientras que Julio Camejo dijo que “Mono” debe salir. Por su parte Bebeshita dijo que Pablo es muy grosero y aburrido por lo que ya no debe ser parte de La Granja VIP. Por su parte, Ivonne Montero mencionó que “Mono” debe salir mientras que Manelyk dijo que Pablo debe salir.