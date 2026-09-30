¿Fin de la rivalidad? Manelyk acepta la estrategia de Niurka para fortalecerse en La Granja VIP (VIDEO)

La enemistad de Manelyk y Niurka es una de las más polémicas en La Granja VIP Segunda Temporada, en especial por los fuertes pleitos que han protagonizado. Sin embargo, ahora que tienen nuevos rivales en común, podrían aliarse para que la tabla de nominados les favorezca. Es por esto que Azalia convenció a Mane de seguir el plan que tiene con la “mujer escándalo” y que así el eliminado sea alguien que nadie soporta.