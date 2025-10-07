César Doroteo promete divertirse en La Granja VIP y presume regalos de su fandom: FOTO
Nuestro querido granjero confirmó en redes que estuvo rodeado de apapachos en estos últimos días
César Doroteo, la sexta celebridad confirmada para La Granja VIP, presumió con una espectacular foto todos los regalitos que sus fans le enviaron en los últimos días para desearle buena suerte en esta nueva aventura de TV Azteca: ¡entérate!
¿Qué regalos presumió César Doroteo antes de La Granja VIP?
Hace unas horas, César Doroteo se hizo presente en sus historias de Instagram para agradecerle a varias fans que se tomaron el tiempo de mandarle regalitos para apapacharlo antes de su gran entrada a La Granja VIP: ¡y vaya que recibió de todo!
En un breve video, por ejemplo, nuestro querido Teo mostró ante la cámara un muñeco de él que una de sus seguidoras le tejió con todo y look de impacto además de un kit de velas, una botella de vino, un pastel con el logo de La Granja VIP en fondant y hasta una cartita que le escribieron con un mensaje positivo.
“Se la volaron, genuinamente me hicieron llorar, estoy muy feliz, qué hermosas, gracias por todo su amor”, dijo Teo en la grabación.
En otra foto, Teo posó con una enorme sonrisa con todos sus regalos y prometió divertirse y jugar con el corazón en La Granja VIP, el exitoso proyecto de TV Azteca que se estrena en menos de una semana.
"¡Me han hecho muy feliz en estos días con tanto amor y tanto apoyo! Tantos bonitos mensajes, regalos y palabras tan lindas. Prometo divertirme mucho, esforzarme más y jugar con el corazón”, escribió el influencer.
¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?
La Granja VIP con César Doroteo como una de las celebridades listas para dejar atrás el glamour y ensuciarse se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en la plataforma Disney+!