inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

VIDEO| Golpe contra Sergio Mayer Mori enciende el chisme entre Fabiola Campomanes, La Bea y Kim Shantal

“Estoy muy sacada de onda”, lamentó Campomanes ante sus compañeras en el tocador

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace
ESPECIAL/TV AZTECA

Fabiola Campomanes no aguantó más y le reveló a La Bea y Kim Shantal qué es lo que realmente piensa de la estrategia de la semana 7 que se ensañó directamente contra Sergio Mayer Mori: ¡revive el chismecito que las 3 granjeras se aventaron en el tocador de La Granja VIP!

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×