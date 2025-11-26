VIDEO| Golpe contra Sergio Mayer Mori enciende el chisme entre Fabiola Campomanes, La Bea y Kim Shantal
“Estoy muy sacada de onda”, lamentó Campomanes ante sus compañeras en el tocador
ESPECIAL/TV AZTECA
Fabiola Campomanes no aguantó más y le reveló a La Bea y Kim Shantal qué es lo que realmente piensa de la estrategia de la semana 7 que se ensañó directamente contra Sergio Mayer Mori: ¡revive el chismecito que las 3 granjeras se aventaron en el tocador de La Granja VIP!
