Sergio Mori ENFURECE con Kim Shantal y La Bea porque cree que lo consideran desleal. “Nunca les he dicho una mentira”

Luego de que Sergio Mayer Mori propuso una estrategia a Kim Shantal pero ella no mostró entusiasmo, comenzó una discusión que terminó incluyendo a La Bea e hizo enojar al músico. Él les dijo que ha habido faltas de comunicación en las estrategias y que nunca las ha traicionado. También afirmó que juega solo.

