inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Sergio Mori ENFURECE con Kim Shantal y La Bea porque cree que lo consideran desleal. “Nunca les he dicho una mentira”

Sergio Mayer Mori tuvo una discusión con Kim Shantal y La Bea sobre las veces en que, según él indicó, han insinuado que es poco leal.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Luego de que Sergio Mayer Mori propuso una estrategia a Kim Shantal pero ella no mostró entusiasmo, comenzó una discusión que terminó incluyendo a La Bea e hizo enojar al músico. Él les dijo que ha habido faltas de comunicación en las estrategias y que nunca las ha traicionado. También afirmó que juega solo.

La Granja VIP
Sergio Mayer Mori
Kim Shantal
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×