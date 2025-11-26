Fabiola Campomanes acusa que a César Doroteo sí le hacen caso como El Capataz y a ella no. “Díganme si yo estoy loca”

Fabiola Campomanes se tomó un momento para señalar ante las cámaras que, según su percepción, esta semana sí le han hecho caso a César Doroteo como El Capataz pero a ella no le obedecían igual la semana pasada. “Sí me sorprende cómo hay tanta resistencia a ciertas personas, yo fui una de ellas”, dijo.