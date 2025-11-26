Fabiola Campomanes acusa que a César Doroteo sí le hacen caso como El Capataz y a ella no. “Díganme si yo estoy loca”
Fabiola Campomanes dice que no la han integrado del todo en La Granja VIP y que sí se ha sentido como “el patito feo”.
Fabiola Campomanes se tomó un momento para señalar ante las cámaras que, según su percepción, esta semana sí le han hecho caso a César Doroteo como El Capataz pero a ella no le obedecían igual la semana pasada. “Sí me sorprende cómo hay tanta resistencia a ciertas personas, yo fui una de ellas”, dijo.
