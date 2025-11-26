inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Fabiola Campomanes acusa que a César Doroteo sí le hacen caso como El Capataz y a ella no. “Díganme si yo estoy loca”

Fabiola Campomanes dice que no la han integrado del todo en La Granja VIP y que sí se ha sentido como “el patito feo”.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Fabiola Campomanes se tomó un momento para señalar ante las cámaras que, según su percepción, esta semana sí le han hecho caso a César Doroteo como El Capataz pero a ella no le obedecían igual la semana pasada. “Sí me sorprende cómo hay tanta resistencia a ciertas personas, yo fui una de ellas”, dijo.

La Granja VIP
Fabiola Campomanes
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×