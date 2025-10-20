inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP | Jawy toca fondo tras la salida de Carolina Ross

La eliminación de Carolina Ross dejó a Jawy sin palabras… y con el título de peón esta semana.

La noche fue dura para Jawy, quien no solo despidió a una de sus compañeras más cercanas, Carolina Ross, sino que además terminó como uno de los peones de La Granja VIP. La noticia lo tomó por sorpresa y su reacción fue evidente: entre la tristeza y la frustración, el granjero trató de mantener la calma, aunque su rostro lo dijo todo.

