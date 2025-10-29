¡Manola y Adame sufren FUERTE CAÍDA en el Juego por el Poder en La Granja VIP!
El Juego por el Poder estuvo bastante intenso, todos tenían un solo objetivo, ganar; sin embargo, hubo unas trabas para el equipo blanco.
El día de hoy se llevó a cabo el Juego por el Poder, el cual constó de mucha concentración y equilibrio. El equipo blanco tuvo algunas fallas y Adame salió volando durante los primeros segundos, lo cual hizo que la estabilidad de la base en la que iba Manola se fuera de lado y ella también cayera.
