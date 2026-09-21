Manelyk y Bebeshita PIERDEN la paciencia con un peón de La Granja VIP: “Le da hueva trabajar”
Las influencers no soportaron la actitud de uno de los peones y la llenaron de críticas mientras realizaban tareas en las afueras de la granja
Manelyk González y La Bebeshita observaban a Kunno realizar el trabajo del molino para abastecer la granja con agua. Sin embargo, este se encontraba solo sin obtener ayuda. En este contexto, las creadoras de contenido apuntaron hacia otro de los peones por dejar de lado el trabajo duro y no darle una mano al influencer.