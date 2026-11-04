Kunno cuenta la VERDADERA RAZÓN por la que se rapó en La Granja VIP: “No necesito verme bonito” (VIDEO)
Aunque al principio lo mostró como algo divertido, Kunno se sinceró y explicó qué fue lo que realmente lo motivó a quedarse pelón en La Granja VIP.
Kunno sigue asimilando su nueva imagen tras raparse completamente en vivo en La Granja VIP. Y para que no quede duda de sus motivos, el influencer abrió su corazón y explicó que para él, el cabello representa una forma de expresarse y respaldar su imagen de “vanidoso”, pero considera que está evolucionando internamente y que ya no necesita presumir de un físico impecable para sentirse bien.