La Granja VIP REVELA qué decidió la producción tras la polémica entre Azalia Ojeda y Rafael Mercadante por un gestohacia sus hijas hacia sus hijas

El equipo de la Granja VIP tomó una decisión sobre el enfrentamiento entre Azalia Ojeda y Rafael Mercadante, luego de revisar lo ocurrido entre ambos granjeros y los comentarios relacionados con las hijas del conductor. Durante una intervención encabezada por Adal Ramones, se anunció que Azalia permanecerá en la tabla de nominados hasta el domingo, sin posibilidad de ser salvada. El conductor explicó que será el público quien decida el domingo si la participante continúa en la competencia.

No obstante, Adal hizo una aclaración importante: la consecuencia para Azalia se estableció por involucrar a terceras personas ajenas al programa, pero eso no significaba que Mercadante quedara libre de responsabilidad por lo ocurrido.

“Rafa, el que esta consecuencia sea solo para Azalia no te exime de tus provocaciones, de tus ataques, de tus palabras”, expresó.

¿Qué pasó en La Granja VIP entre Azalia Ojeda y Rafael Mercadante?

La controversia comenzó el jueves 22 de octubre, durante la dinámica de Echar Tierra, previa a La Salvación, cuando Daniela Alexis “Bebeshita” cuestionó la manera en que Rafael se había dirigido a Azalia Ojeda. “Solo te tiro esta tierrita porque no me gusta que seas tan grosero con las mujeres. En este caso escuché groserías hoy que le dijiste a Azalia”, expresó.

Mercadante rechazó el señalamiento y acusó a su compañera de haber involucrado a sus hijas en una discusión previa. “Yo no le dije groserías. Ella le mostró la Britney Spears a mis hijas”, respondió. Con esa expresión se refería a un gesto ofensivo que consiste en levantar el dedo medio de la mano.

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El conductor explicó que el encuentro ocurrió cuando salía del baño. Según su versión, pasó frente a Ojeda y sonrió porque estaba contento de que el público lo hubiera elegido como el granjero más gallito. Aseguró que ella reaccionó al verlo y fue entonces cuando, de acuerdo con su relato, realizó la señal ofensiva. “Y me dijo: ‘Y esto es para tus hijas’”, afirmó.

Sin embargo, Azalia cuestionó esa versión y lo acusó de exagerar lo sucedido. Cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Rafa, respondió: “Historias que se inventa para seguir chillando”, rechazando así la interpretación de su compañero.

En ese momento intervino Mario “Mono” Osuna, quien aseguró haber presenciado el encuentro. El granjero sostuvo que Mercadante había llegado riéndose frente a Ojeda, por lo que consideraba que él había iniciado la provocación. El conductor rechazó esa idea y respondió: “¿Nada más con reírme? ¿El reírme provoca eso?”.

Mono insistió en que Rafa provocaba a otros participantes y después cuestionaba sus reacciones. Por su parte, el señalado respondió: “El rey de la soberbia y que provoca a los demás me está diciendo que yo soy el provocador”.