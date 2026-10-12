¿Kunno exageró su enfermedad? Niurka apunta en su contra y señala sus incongruencias en La Granja VIP (VIDEO)

La tregua entre Niurka y Kunno podría estar a punto de terminarse, en especial después de que tuvieron fuertes malentendidos en La Granja VIP. Y es que para la vedette, es ilógico que su compañero sienta que fue buen Capataz, cuando desde su perspectiva, esta ha sido la peor semana en cuanto a limpieza y orden, detalles que afirma, no fue capaz de ver porque prefirió excusarse en su enfermedad aunque solamente tuvo un día de reposo. Además, reprochó que quisiera lucirse con su apoyo a la mujer y al final terminó dejándolas de lado por apoyar a su equipo.