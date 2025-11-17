¿Hay un choque de generaciones en La Granja VIP? Kim y Teo discuten el comportamiento de Alfredo Adame (VIDEO)
Los granjeros no pudieron evitar un análisis sobre algunos de los comentarios más recientes del polémico ‘Golden Boy’
Tal vez Alfredo Adame no ha protagonizado numerosas peleas al interior de La Granja VIP; sin embargo, no ha sido el caso con sus polémicos comentarios, los cuales fueron analizados a profundidad sus compañeros por Kim Shantal y César Doroteo.
