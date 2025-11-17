inklusion logo Sitio accesible
¿Hay un choque de generaciones en La Granja VIP? Kim y Teo discuten el comportamiento de Alfredo Adame (VIDEO)

Los granjeros no pudieron evitar un análisis sobre algunos de los comentarios más recientes del polémico ‘Golden Boy’

La Granja VIP 24/7
Tal vez Alfredo Adame no ha protagonizado numerosas peleas al interior de La Granja VIP; sin embargo, no ha sido el caso con sus polémicos comentarios, los cuales fueron analizados a profundidad sus compañeros por Kim Shantal y César Doroteo.

La Granja VIP
Alfredo Adame
César Doroteo
Kim Shantal
