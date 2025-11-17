inklusion logo Sitio accesible
Eleazar Gómez quiere que lo dejen competir por ser El Capataz. “En algún momento tendrá que pasar”

Eleazar Gómez no pierde la esperanza de que dejen a los peones competir por ser El Capataz. Esto le dijo a Kike Mayagoitia.

La Granja VIP 24/7
“Ya van 3 veces que no voy a poder”, dice Eleazar Gómez sobre la oportunidad de competir para ser El Capataz de La Granja VIP. Él no pierde la esperanza de que les permitieran competir también a los peones. Sin embargo, asegura que “nada lo puede bajonear”.

La Granja VIP
Eleazar Gómez
