Eleazar Gómez quiere que lo dejen competir por ser El Capataz. “En algún momento tendrá que pasar”
Eleazar Gómez no pierde la esperanza de que dejen a los peones competir por ser El Capataz. Esto le dijo a Kike Mayagoitia.
“Ya van 3 veces que no voy a poder”, dice Eleazar Gómez sobre la oportunidad de competir para ser El Capataz de La Granja VIP. Él no pierde la esperanza de que les permitieran competir también a los peones. Sin embargo, asegura que “nada lo puede bajonear”.
Galerías y Notas Azteca UNO