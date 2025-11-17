Eleazar Gómez y Alfredo Adame ya saben A QUÉ GRANJERO van a nominar esta semana. Esta es su estrategia
Eleazar Gómez considera que él y Alfredo Adame están en desventaja por ser peones, pero confía en que habrá una “sorpresa” que los beneficie esta semana.
Eleazar Gómez se acercó a Alfredo Adame para “planear el próximo tiro” que dará su equipo, El Muro. Se trata de Sergio Mayer Mori, sobre quien irán en las nominaciones. También hablaron sobre las sorpresas que podrían llegar esta semana y la desventaja que tienen al ser peones.
La Granja VIP
Eleazar Gómez
Alfredo Adame
