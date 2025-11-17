inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

El Patrón y Eleazar Gómez se sinceran sobre su estrategia a la mitad del juego. “Soy de los más trabajadores”

“Yo trato de convivir pero, si no se puede, me viene dando lo mismo”, le dijo Eleazar Gómez a El Patrón esta mañana de lunes.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

El Patrón y Eleazar Gómez se tomaron un momento para platicar sobre sus estrategias de juego a la mitad de la competencia en La Granja VIP. Alberto del Río dice sentirse muy tranquilo y ya sabe de quiénes se puede apoyar, mientras Eleazar reitera que él llegó a jugar y ganar. “Soy de las personas más sensibles que vas a conocer”, dice.

La Granja VIP
Alberto del Río
Eleazar Gómez
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×