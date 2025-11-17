El Patrón y Eleazar Gómez se sinceran sobre su estrategia a la mitad del juego. “Soy de los más trabajadores”
“Yo trato de convivir pero, si no se puede, me viene dando lo mismo”, le dijo Eleazar Gómez a El Patrón esta mañana de lunes.
El Patrón y Eleazar Gómez se tomaron un momento para platicar sobre sus estrategias de juego a la mitad de la competencia en La Granja VIP. Alberto del Río dice sentirse muy tranquilo y ya sabe de quiénes se puede apoyar, mientras Eleazar reitera que él llegó a jugar y ganar. “Soy de las personas más sensibles que vas a conocer”, dice.
