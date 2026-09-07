Kunno destroza a los atletas y se convierte en el primer finalista para Capataz de La Granja VIP Segunda Temporada

Kristal Silva llegó a La Granja VIP para llevar a cabo la primera ronda para obtener a los finalistas que van a jugar esta noche por el puesto del Capataz. En dicha ronda, se enfrentaron, Mono Osuna, Julio Camejo, Kunno, Rafa Mercadante, Carlos Trejo y Pimpinela; sin embargo, Kunno ganó el juego pues hizo un gran juego el cual lo llevará a pelear por el codiciado nombramiento del Capataz.