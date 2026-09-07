“Ya no se cuidan, se ponen gordas”: Esta participante cuestiona en La Granja VIP Segunda Temporada a las mujeres que cambian después de casarse

Durante una conversación en La Granja VIP Segunda Temporada, Azalia Ojeda, una de las participantes expresó su opinión sobre los cambios que, desde su perspectiva, algunas mujeres tienen después de casarse. En medio de la charla, cuestionó que algunas dejen de cuidar su apariencia y cambien sus hábitos, llegando a decir: “Ya no se cuidan, se ponen gordas”. Sus declaraciones generaron atención entre quienes escuchaban la conversación, pues planteó su postura sobre la manera en que algunas mujeres viven su matrimonio y dejan de preocuparse por su aspecto físico. El comentario abrió un debate entre los participantes sobre los cambios personales que pueden ocurrir después de casarse y las expectativas que existen alrededor de la imagen. Siendo que ella considera que la admiración en la pareja es crucial para que un matrimonio funcione.