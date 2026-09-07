¡Ni la lluvia lo detuvo! Estos fueron los mejores momentos del Festival Arre 2026

Este fin de semana se llevó a cabo una edición más del Festival Arre en la Ciudad de México. Pese a las fuertes lluvias que azotaron la zona, el evento siguió adelante con increíbles presentaciones de Alejandro Fernández, Grupo Cañaveral, Cumbia Pedregal y Los Tucanes de Tijuana; quienes fueron los encargados de cerrar con broche de oro. ¡Revive los mejores momentos aquí!