inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

Los granjeros reviven su infancia en una emotiva dinámica

Una foto familiar los llevó a recordar momentos que marcaron su niñez.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Los granjeros y peones se reunieron para participar en una dinámica muy especial: una foto familiar los hizo remontarse a su infancia y compartir recuerdos que no siempre fueron sencillos. Entre risas, lágrimas y confesiones, los participantes mostraron su lado más humano y vulnerable, dejando ver que detrás de cada historia hay una gran fuerza interior.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×