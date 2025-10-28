Los granjeros reviven su infancia en una emotiva dinámica
Una foto familiar los llevó a recordar momentos que marcaron su niñez.
Los granjeros y peones se reunieron para participar en una dinámica muy especial: una foto familiar los hizo remontarse a su infancia y compartir recuerdos que no siempre fueron sencillos. Entre risas, lágrimas y confesiones, los participantes mostraron su lado más humano y vulnerable, dejando ver que detrás de cada historia hay una gran fuerza interior.
