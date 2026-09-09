“Su papel de víctima me lo paso por la...”, Azalia declara la guerra a Rafa Mercadante ante Mane, Kunno y Natalia en La Granja VIP
La cocina sigue dando de qué hablar en La Granja VIP Segunda Temporada y ahora Azalia inició un fuerte pleito contra Rafa Mercadante. ¿Nació un bloque?
Fiel a su estilo, Azalia no se guarda nada, nace un fuerte conflicto con Rafa Mercadante y deja claro lo que cambiará entre ellos; Pimpi, Pascal y Mono rompieron en llanto y se sinceraron en la dinámica de la ‘Mala Hierba’. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP Segunda Temporada!