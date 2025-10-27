“Ya me cansé de su actitud"; Manola Díez llama COBARDE Y MENTIROSO a Alfredo Adame

Manola Díez se desahogó con Lola Cortés sobre su molestia con Alfredo Adame, a quien llamó cobarde y acusó de mentirle en la cara. Está enojada porque Adame niega haberle retirado su amistad tras La Asamblea, según él solo se terminó su alianza con Manola. Sin embargo, ella admite que le dio gusto por Adame que el público lo haya salvado de la eliminación.