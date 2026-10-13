Natalia Alcocer CONFIESA sus sentimientos a Pablo Montero en La Granja VIP: “Le pedí a Diosito señales para mi corazón”

Natalia Alcocer y Pablo Montero volvieron a protagonizar una conversación cariñosa en La Granja VIP, esta vez después de que el cantante se convirtiera en el nuevo Capataz. Mientras hablaban sobre quién podría acompañarlo a disfrutar de los beneficios de su cargo, la granjera reconoció que sentiría celos si otra participante fuera elegida. Sin embargo, el intercambio también dio lugar a una confesión más personal: Natalia había pedido señales para aclarar lo que siente por Pablo.

Durante la charla, Montero mencionó a Ivonne Montero como una posible acompañante y le preguntó a Natalia qué opinaba sobre esa posibilidad. La granjera respondió que Ivonne era una persona ordenada, pero también aprovechó para bromear sobre la situación. “Me va a dar celitos”, comentó Alcocer, antes de aclarar que se refería a que ella no podría acompañarlo a comer. Pablo le preguntó por qué no iría y Natalia recordó que ambos ya habían compartido una noche durmiendo juntos, aunque consideraba que no sería correcto repetirlo en ese momento.

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Natalia Alcocer le revela a Pablo Montero qué pidió para su corazón en La Granja VIP

La conversación tomó un rumbo más personal cuando Natalia Alcocer explicó que había pedido ayuda para comprender sus sentimientos. “Yo le pedí a Diosito que esta semana me diera señales para mi corazón”, confesó la conductora.

Al escucharla, Pablo intentó completar su idea y le preguntó si buscaba que su corazón pudiera acomodarse. Natalia confirmó que eso era precisamente lo que quería expresar.

Después, Alcocer relacionó esa petición con la nueva distribución de responsabilidades dentro de La Granja VIP, pues ella tendría que desempeñarse como Peón mientras Pablo disfrutaría de los beneficios de ser Capataz. En ese sentido, consideró que la situación podía ser positiva porque les permitiría pasar menos tiempo juntos. Natalia, por su parte, respondió con una broma dirigida a Dios, dando a entender que hubiera preferido recibir ella el beneficio.

El intercambio se suma a las conversaciones que ambos han mantenido desde su reencuentro en la competencia, donde su pasado sentimental ha vuelto a ocupar un lugar importante.

¿Qué pasó entre Natalia Alcocer y Pablo Montero hace 20 años?

La historia entre Natalia Alcocer y Pablo Montero comenzó aproximadamente dos décadas atrás, cuando ella tenía 19 años. Ambos mantuvieron un noviazgo que terminó porque eran jóvenes y tenían proyectos de vida diferentes. A pesar de la separación, conservaron una buena relación.

El 28 de septiembre, durante una dinámica encabezada por Adal Ramones, Pablo reconoció que existía una historia sentimental pendiente con Natalia. También confirmó que habían sido pareja y que ella llegó a conocer a su mamá.

Desde entonces, los acercamientos han continuado. El 2 de octubre, Natalia le confesó a Mónica Escobedo que sentía cosas por el cantante, aunque prefería avanzar poco a poco. Días después, también contó que Pablo le había dicho que se estaba enamorando de ella, pero explicó que no quería lastimarlo y que ambos eran personas diferentes de quienes habían sido hace 20 años.