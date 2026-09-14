Comenzaron las quinielas en La Granja VIP: ¿quiénes quedarían nominados?

A pocas horas del próximo cara a cara, los habitantes de La Granja VIP comenzaron a hacer sus apuestas sobre quiénes podrían terminar nominados y quién sería el siguiente en abandonar la competencia. Entre las predicciones, un nombre comenzó a repetirse con fuerza: Niurka. La mayoría considera que la vedette podría convertirse en uno de los objetivos de la próxima nominación, especialmente después de la tensión que protagonizó durante la gala de eliminación. Manelyk incluso fue más allá y aseguró que, si Niurka llega a la placa, podría convertirse en la próxima eliminada. La participante argumentó que durante la gala anterior los comentarios que recibió Niurka fueron mayormente negativos.